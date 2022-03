Under 16 - Il Volpiano prova la fuga

La capolista se ne va. Il Volpiano travolge con un perentorio 7-1 lo Spazio Talent e aumenta il proprio divario con la più diretta inseguitrice, il Lascaris , inaspettatamente rallentata sull'1-1 dal Charvensod . Per le volpi quindi può trattarsi della fuga definitiva, quando iniziano ad assottigliarsi le giornate al termine della stagione regolare. L'inizio del match è inaspettatamente complicato per i ragazzi di Malagrinò che subiscono il vantaggio ospite firmato da Monday .

Lo svantaggio dà la scossa al Volpiano che si riversa nella metà campo avversaria con rabbia per rimettere a posto le cose. Al 16' arriva già il pareggio cn Lazzaron al termine di una bella azione in velocità. I padroni di casa capiscono che è il momento di insistere e prima dell'intervallo mettono la freccia con le reti di Lucca e Odello. Nella ripresa i biancoviola scendono in campo più determinati che mai per mettere definitivamente al sicuro la vittoria e aumentano così il divario. Nei primi minuti vanno a segno Burruano e Odello e nella seconda parte della ripresa ancora Barruano e Lista arrotondano ulteriormente il punteggio per una vittoria che sa di prova di forza.