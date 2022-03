Under 16 - Il Borgosesia vuole la salvezza

L'ultimo risultato in campionato, il rocambolesco 3-3 ottenuto con il Cossato , lascia però l'aamro in bocca in casa Borgosesia , visto che i tre punti avrebbero sicuramente dato più osssigeno ad una classifica ancora molto pericolante. I granata infatti sono ancora in piena zona playout e servirà un deciso cambio di passo per recuperare posizioni e puntare alla salvezza diretta a partire dallo scontro diretto del prossimo turno contro il Verbania.

E' consapevole della situazione dell'occasione sciupata lo scorso fine settimana anche il tecnico Ramazzina: "Abbiamo perso la concreta possibilità di portare a casa i 3 punti che per la nostra classifica, avrebbero detto tanto. In fase difensiva non siamo stati attenti, nonostante sapessimo chi ci avrebbe potuto mettere in difficoltà. Dispiace aver buttato per due volte il doppio vantaggio. Forse sul 3-2 e con la superiorità numerica, qualcuno ha pensato che fosse finita. Ci deve servire da lezione per evitare di buttare punti preziosi. Sabato arriva a Borgo il Verbania, squadra che lotta con noi per rimanere fuori dalla zona calda. I ragazzi devono essere, già da ora, preparati mentalmente per questa importante e determinante partita. Tutti devono avere ben chiaro che l'unico obiettivo, dovrà essere la vittoria".