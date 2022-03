Under 16 - Il 48° Trofeo Lascaris con i pro

Nei mesi scorsi si è concluso il Trofeo Cima che ha qualificato a questa fase nazionale che comprende anche le formazioni professinistiche le tre vincitrici dei triangolari: Bra, Borgaro Nobis e Volpiano che si aggiungono ai padroni di casa del Lacaris, all'Asti, e i lombardi dell'Alcione che da dilettanti proveranno a contendere il trofeo alle più quotate Pro Vercelli, Alessandria, Cremonese, Genoa, Torino e Juventus. Le dodici partecipanti sono state suddivise in tre gironi: Juventus, Alessandria, Bra e Volpiano nel girone A; Torino, Pro Vercelli, Borgaro, Pro Eureka nel girone B; Genoa, Cremonese, Asti e Lascaris nel girone C. SI qualificano alle semifinali le tre vincenti dei gironi e la migliore seconda. Nell'ultima edizione l'aveva spuntata la Cremonese battendo il Torino ai calci di rigore. La concorrenza per tornare a trionfare in questa manifestazione non manca visto il parterre delle partecipanti.