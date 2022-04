Under 16 - Chieri, operazione aggancio

Il Chieri riapre i giochi per la vittoria del girone E grazie alla perentoria vittoria sul Savio Asti per 4-1. Gli azzurri infatti approfittano del contemporaneo pareggio della capolista Asti contro il Derthona e operano l'aggancio in vetta alla classifica e ora le due squadre sono appaiate a quota 55. Nonostante il largo punteggio il match non è stato semplice per i ragazzi di mister Ciletta, che hanno dovuto sfoderare una prestazione maiuscola, soprattutto nel secondo tempo, per avere la meglio di un buon Savio Asti. Dopo una prima fase di studio i padroni di casa trovano il vantaggio al 14' con Cristina su bella azione manovrata. Il gol sembra il preludio per una giornata tranquilla per il Chieri e invece al 22' arriva la doccia fredda del pareggio gialloverde firmato da Carrino, che sfrutta un'indecisione della retroguardia avversaria.