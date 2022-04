Il Trofeo Lascaris parla bianconero

I bianconeri su presentavano alla finalissima con i favori del pronostico, anche alla luce del bel cammino compiuto per tutto il torneo, culminato con la vittoria in semifinale per 3-2 su una Cremonese più che mai intenzionata a conservare il tutolo conquistato due anni fa nell'ultima edizione. Delusione invece per il Torino, che si è visto travolgere in semifinale dalla Pro Vercelli per 4-1 e nella finale di consolazione battuto anche dalla Cremonese. Applausi proprio per la Pro Vercelli, che ha accarezzato il sogno vittoria e si è ben comportata al cospetto di avversari più quotati come i bianconeri.