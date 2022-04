Under 16 - Gioia Accademia Borgomanero

Mancava solamente la matematica per sancire il successo dell'Accademia Borgomanero nel giorne A e con la vittoria per 2-1 nella trasferta sul campo della Crescentinese i rossoblù hanno potuto festeggiare la vittoria del campionato con ben tre turni di anticipo sul termine della stagione. Un vero e proprio dominio per tutta la stagione visto che attualmente sono dieci i punti di vantaggio sulla Juve Domo, l'iseguitrice più vicina. Un bottino fatto di 17 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta. Miglior difesa e terzo migliore attacco del girone e ora c'è tutto il tempo per migliorare ulteriormente questi numeri e arrivare a giocarsi il primato regionale nella post season.