Under 16 - Alpignano il titolo è tuo

L' Alpignano si aggiudica lo scontro diretto con la CBS e può festeggiare con una giornata d'anticipo il titolo del girone. Ai ragazzi di mister Campasso serviva una vittoria e vittoria è stata, grazie alla rete di Al Hajjawi sul finire del primo tempo. Le prime fasi di gioco sono equilibrate con le due squadre impegnate a studiarsi e poche emozioni vere e proprie. La prima chance per l'Alpignano capita al 20' con Carnevale che impegna Formato. Al 37' i biancoazzurri trovano il vantaggio con Al Hajjawi, che batte con un gran tiro al volo il portiere avversario.

Nella ripresa ci si attende la reazione della CBS, ma è ancora l'Alpignano a rendersi pericolo so con Guzman che fallisce una facile occasione solo davanti al portiere. I rossoneri provano ad avanzare il proprio baricentro, ma faticano a rendersi veramente pericolosi. Con i padroni di casa sbilanciati alla ricerca del pareggio, gli ospiti provano a mettere al sicuro il punteggio con Leccese e Carnevale, ma il punteggio non cambia, ma è sufficiente per poter festeggiare un titolo più che mai meritato.