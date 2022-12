U16 Regionali: Lucento-Lascaris, testa a testa verso il titolo invernale

Un’accesa rivalità sta tenendo sulle spine tutti i tifosi di calcio giovanile. Lascaris e Lucento si giocano il tutto per tutto in queste ultime due partite del 2022 , con in palio il titolo di campione d’inverno nel girone B del campionato Under 16 Regionale.

Le due squadre, distanti solo quattro punti, si sfidano in una lotta punto a punto, che culminerà nello scontro diretto proprio all’ultima giornata del 2022, prima della pausa natalizia. Prima, però, c’è la tredicesima giornata di campionato, che potrebbe regalarci diverse sorprese. Il Lascaris, prima a 34 punti in classifica, ospita il Pianezza, quarta a 21 punti. Il Lucento, invece, che di punti ne ha 30, va in casa del Collegno Paradiso, reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due partite.

La prossima giornata può quindi essere decisiva per il 17 dicembre, quando Lucento e Lascaris si affronteranno in uno scontro diretto tra due contendenti al primo posto del torneo. Tra le due c’è già un precedente in questa stagione, che si è concluso in parità, 2-2, con le reti di Francioso e Antoniu per il Lucento e la doppietta di Chiarello per il Lascaris. Da lì in poi una sfida serrata che ha portato questi ultimi leggermente in vantaggio sugli avversari, che invece inseguono con caparbietà.