MARCATORI: 15’ pt Esposito, 36’ pt Parisi, 42’ st Mellano.

COLLEGNO PARADISO: Domenech 6, Vezi 6,5, Romagnoli 5, Chetouani 6, Maurantonio 6, Dangela 5,5, Marinkovic 6, Crovella 5,5, Grec 5,5, Pittavino 6,5, Centonze 6. All.: Locci.

LUCENTO: Losi 6, Tusha 6, Nicosia 7, Arfaoui 6, Checa 6,5, Antoniu 6,5, Parisi 7, Melano 7, Amuzu 6, Piazzolla 7, Esposito 7,5. All.: Delli Calici.

ARBITRO: Martello di Collegno.

Il Lucento supera l’ostacolo Collegno Paradiso e resta francobollato alla vetta presidiata dal Lascaris, prima dello scoppiettante scontro diretto tra meno di una settimana al “Claviere” proprio contro i bianconeri. La squadra di Delli Calici esibisce nuovamente una prova di forza e qualità e prepara l’assalto al gradino più alto.

Prosegue, invece, il momento complicato per i gialloblù di Locci. Il Paradiso a causa della settima sinfonia stonata stagionale restano esiliati al decimo posto della classifica, ma è soprattutto la fragilità difensiva (33 reti incassate in tredici incontri disputati) a evidenziare i limiti fisiologici dei padroni di casa. Il match viene indirizzato nel migliore dei modi dai rossoblù già nella prima frazione di gara, con Esposito e Parisi che griffano il doppio vantaggio; per poi dare la spallata decisiva alla sfida nell'extra-time con capitan Mellano.

Al 15’ giro di lancette Piazzola verticalizza per Esposito, il quale viene atterrato al limite dell'area, è calcio di punizione; "el tigre" si incarica della battuta e col mancino trafigge i guantoni di Domenech, Galvanizzati dal vantaggio gli undici di Delli Calici trovano il bis poco dopo, questa volta con Parisi che da buona posizione spedisce il cuoio in buca d’angolo. Nella ripresa la rete di Esposito condanna il Paradiso all’ennesima sconfitta di questa stagione, ma soprattutto spedisce l’incontro ai titoli di coda. Nell'ultima giornata del girone di andata il Lucento sfiderà il Lascaris in un vero e proprio big match con la possibilità di prendersi le chiavi della classifica; il Paradiso proverà a ripartire contro il Ciriè Calcio.