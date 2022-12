U16 Regionali: Alpignano-Vanchiglia 2-1

ALPIGNANO-VANCHIGLIA 2-1

MARCATORI: 30' rig. Shaker (V), 12' st Mapelli (A), 18' st Zanon (A).

ALPIGNANO (4-3-3): Fasano 7, Sapienza 6 (7' st Zanon 7), Mapelli 7, Costa 6, Locuratolo 6, Speranza 6, Ferlazzo 6, Grasso Loris 6 (27' st Cottone 6), Quarta 6.5 (39' st Morello s.v.), Ajmar 6, Ainardi 6 (32' st Caci s.v.). A disp. Paganelli, Candela, Castelli, Sferruzzi, Garrone. All. Campasso 6.5.

VANCHIGLIA (4-3-3): Scardigno 6, Bonavia 6, Amorese 6 (19' st Tzouroudis 6), Maculan 6, Barranca 6, Botti 6.5, Vidili 6, Shaker 6.5 (39' st Marcone sv), Grosso 6.5, Alickaj 6 (19' st Colaprico 6), Correnti 6 (8' st Valezano 6). A disp. Tarsitano, Liuni Fabio, Popa , Siclari, Sanseviero. All. Bettega 6.

ARBITRO: Girelli di Collegno.

Grande prova dei ragazzi di Alessandro Capasso che battono il Vanghiglia e gli rosicchiano punti importanti in classifica. Non a caso i padroni di casa partono subito propositivi e si rendono autori di un grande primo tempo, anche se a passare alla mezz’ora sono paradossalmente gli ospiti, che colgono la massima punizione sugli sviluppo di un calcio d'angolo, quando Ajmar commenta l’ingenuità di tirare la maglietta di un avversario: dal dischetto il destro di Ahmed Shaker è implacabile (0-1). Vantaggio un po’ a sorpresa quello degli ospiti, che per tutta la prima frazione hanno dovuto subire le sfuriati dei rivali soprattuto in apertura, quando Quarta beccava il palo e la palla non ne sapeva di entrare. E nel finale di frazione, quando sempre Quarta si vedeva la palla deviata sul palo da un grande intervento dell’estremo Scardigno. Alla pausa il Vanghiglia ci va avanti di uno. Ma dopo l’intervallo i ragazzi di Campasso tornano dentro con l’intento di ribaltarla, e così faranno. Siamo al 55’ e l'Alpignano la riporta in parità su punizione. Rincorsa di Mapelli e palla a togliere le ragnatele, di sinistro, col portiere che stavolta può solo guardare. E’ l’episodio su palla inattiva che fa girare la ruota della fortuna in favore dei locali, ora in vista della giugulare del Vanghiglia. Quindi il ribaltone, ad opera di Zanon, che bagna il suo ritorno in campo con un gol decisivo dopo un lungo periodo lontano dai campi. Nella circostanza gran controllo e botta in rete per mettersi definitivamente alle spalle i mesi passati tra la fisioterapia e il divano. L’Alpignano c’è e adesso è in piena zona playoff, nei tubi di scarico proprio del Vanchiglia, terzo.