U16 Regionali: Chisola forza tredici, la squadra di Moschini è una macchina da gol

Tredici su tredici, tutte nel girone di andata: difficile immaginare una situazione migliore per il Chisola di Fabio Moschini, che guida in solitaria il girone C del campionato regionale Under 16. Nell'ultimo turno di campionato, contro la Cheraschese, il Chisola ha vinto la sua tredicesima gara consecutiva, in altrettante sfide giocate. Numeri da paura per la capolista, che si è laureata campione d'inverno con due giornate di anticipo, ma nonostante questo ha continuato a macinare gol e vittorie, non conoscendo risultato al di fuori dei tre punti.