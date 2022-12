U16 Regionali, gli Oscar del girone d’andata: il Chisola è la migliore squadra

Con 39 punti conquistati, 13 vittorie in 13 partite, è il Chisola la migliore squadra di questo girone d’andata, nel premio valido per la categoria Under 16. La squadra ha praticamente dominato il girone C, segnando 53 reti e subendone solamente quattro.

Numeri importanti, impreziositi dalle prestazioni del suo bomber, Marmo, che ha messo il rispettivo nome a referto per dodici volte nelle prime 13 partite, aiutando la sua squadra a scalare la vetta della classifica.

Il premio di miglior giocatore, però, va a chi, in così poche partite, ha saputo distinguersi per il numero di gol segnati. Il riconoscimento, in questo caso, va a Leone. L’attaccante del Chieri Calcio ha totalizzato 20 gol in 13 presenze che, su 37 totali siglati dalla sua squadra, rappresentano un bottino incredibile.

Il premio di miglior portiere, invece, spetta a Cruto del Chisola, capace di subire solamente una rete nelle 6 presenze stagionali. Un plauso va al suo compagno di reparto, Bruno, che di reti ne ha subite tre in sette partite. Un record per niente banale per i due giovani portieri. Per concludere, il premio Panchina d’Oro va sempre al Chisola di mister Moschini. Il tecnico ha trascinato la sua squadra verso il primato e ha segnato un solco importante: ben 12 punti di vantaggio dalla seconda.