U16 Regionali, l'analisi approfondita dei gironi

Partiamo con il girone A, dove Biellese e Volpiano Pianese hanno acquisito, al termine del girone di andata, un vantaggio importante sui rispettivi avversari (+10 e ++11) ovvero la quinta classificata Sparta Novara (a pari punti con il Casale). Che invece proverà a insidiare Ivrea e Pro Eureka per aggiudicarsi un posto nei playoff per la Coppa Piemonte Valle d'Aosta: la distanza è minima e tutto può accadere nella seconda parte. In zona retrocessione, invece, l'Union Novara sembra quasi condannata, considerati i punti conquistati sin qui (soltanto tre); mentre tutto aperto per le altre due retrocessioni, con Santhià, Strambinese, Oleggio e Romagnano in lotta per non lasciare la categoria. In ogni caso, sarà poi l'incrocio con le seconde e terze classificate del Campionato Provinciale a decidere quale sarà il loro destino.

Anche nel girone B, strada spianatissima per Lascaris e Lucento, avanti di tantissimi punti sulla quinta classificata Pianezza. Difficilmente, infatti, le due formazioni non accederanno alla Coppa Piemonte Valle d'Aosta. Più aperto, invece, il discorso per la terza e quarta posizione, con Vanchiglia, Alpignano, Pianezza e Vda Charvensod in corsa. Anche in zona retrocessione è tutto aperto: tolte Quincinetto e Venaria Reale, rispettivamente ultima e penultima, tutto aperto per la terzultima posizione: rischiano, infatti, dal Ciriè al Borgaro Nobis.

Nel girone C chi è quasi certa di un posto nelle fasi finali è il Chisola, primo a quota trentasette punti. Inseguono Pinerolo, Cheraschese e Caraglio, ma è tutto aperto perché la classifica è corta e nella corsa potrebbero inserirsi di fatto anche chi, come l'Area Calcio, attualmente occupa il quinto posto. In basso situazione un po' più definita: la Roretese sembra condannata all'ultima posizione e quindi allo spareggio con la terza classificata del Campionato Provinciale Under; così come l'Alba Calcio, inchiodata al penultimo posto e il Nichelino Hesperia in terzultima, ma tutto potrebbe cambiare sino alla fine.

Si chiude con il girone D, dove SiSport e Chieri viaggiano a numeri importanti; più defilata la Novese e tallonata dal CBS (quarto) e dall'SG Derthona, che proverà a conquistare la quarta posizione. In zona retrocessione situazione molto compromettente per Asca, Beppe Viola e Cit Turin.