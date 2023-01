U16 Turin Football Winter Cup, Torti stende il Chieri. Lascaris campione

La banda di Biancardi è stata fatale per Rosta, Volpiano Pianese e la corazzata Chisola, che in campionato fin qui ha assaporato solamente il retrogusto dolce della vittoria. Il Lascaris, invece, ha confermato la superiorità vista in campionato, con Nichelino Hesperia, Pinerolo e Pro Eureka surclassate attraverso grandi prestazioni.

Nella finalissima ai bianconeri di Cocino basta una rete di Torti al 20’ della prima frazione di gioco per avere la meglio sulla formazione rossoblù.

La sfida offre fin da subito ritmi vertiginosi, con chiamata e risposta immediata da parte delle due corazzate. Al 4’ minuto di gioco il sinistro di Matta sfiora la rete dell’1 a 0; mentre il Chieri risponde poco dopo con la velenosa incursione di Galvagno, sventata dai guantoni di un prodigioso Maniscalco.

Scampato il pericolo i bianconeri tornano a farsi vedere dalle parti di Bochicchio, con Ierinò che svernicia il palo lontano della porta rossoblù. Gli sforzi degli undici di Cocino vengono ripagati al ventesimo giro di lancette, quando Torti dopo aver ricevuto il cuoio, insacca il medesimo alle spalle dell’estremo difensore avversario.

La magia del numero dieci bianconero non abbatte la corazzata Chieri che prova a rientrare nel match, senza successo, con i tentativi di Bove e Torre. La ripresa si apre sullo stesso copione dei primi scoppiettanti minuti, ma la resilienza e il fortino da parte del Lascaris regge fino al triplice fischio finale. Bianconeri campioni per quanto riguarda gli U16, ma la società di Sorrentino può comunque festeggiare per aver ottenuto il miglior punteggio nella manifestazione (ai punti Chieri a 16, Lascaris 14)