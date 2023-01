U16 Regionali, la corsa alla scarpa d'oro: duello a distanza tra Leone e Beggi

Aiutare la squadra tornando o aprendo varchi ai compagni è quello che si richiede ad un attaccante moderno. Ma ciò che ancora oggi non si può formare con esattezza scientifica è quell’innato sesto senso che contraddistingue proprio questa strana razza di giocatori: gli attaccanti. Passiamo dunque in rassegna per la categoria Allievi-Under 16 regionale proprio i goleador più dotati di killer instinct, o senso del gol per gli autarchici dell’idioma. Tra loro, colui il quale conquisterà l’ambito riconoscimento - la Scarpa d’Oro - che eternerà la sua stagione fra tutti i bomber della medesima categoria, per aver siglato più reti di chiunque altro nell’arco dell’annata.

Attualmente la classifica virtuale che sta portando i cannonieri più prolifici verso il Graal della scarpetta in metallo è guidata dal primus inter pares Francesco Leone, capocannoniere della Sisport con 20 reti in 13 partite. Davvero impressionanti i suoi numeri, visto che il suo nome, quando in campo, viene inscritto sotto la voce marcatori alla frequenza di una volta ogni 38 minuti. Di questo passo il riconoscimento singolo sarà suo, ma dovrà confermarlo e difenderlo lungo tutto il ritorno dagli attacchi dei rivali.

Uno dei pretendenti al titolo è senz’altro Vittorio Beggi, attaccante Lascaris, del gruppo B, con la “modica” - si fa per dire - cifra di 19 reti in 13 uscite. Media di 1.4 gol a partita, e rispetto a Leone sta facendo addirittura meglio in termini di frequenza-reti grazie alla stratosferica statistica di un gol ogni mezz’ora (31 minuti per la precisione). Con numeri così marcarlo diventa impresa quasi impossibile, tant’è che la Lascaris ringrazia e si gode il primato in classifica.

Per quanto riguarda il girone A, il più prolifico è anche l’astro della capolista Biellese, ovvero Edoardo Nicoletto. I suoi 18 centri in 13 presenze lo eleggono il più temuto giocatore del gruppo, e i suoi gol stanno letteralmente trascinando la squadra al successo. Basti vedere il contributo in zona gol apportato, una fetta ipercalorica di torta pari al 31.58% delle reti complessive fin qui marcate dalla Biellese. Attenzione dunque, perché trovarselo ad esultare è facile, per la precisione ogni 42 minuti!

A questi squadroni sopracitati, invece, Alberto Valeriani rappresenta l’eccezione perfetta. Siamo nel raggruppamento C, e lui è l’attaccante del Bra, squadra attualmente nona in graduatoria. Non è facile trovare un bomber così forte nei meandri delle classifiche. Valeriani però, dall’alto dei suoi 14 centri in 13 uscite, rientra tra questa ristretta cerchia di eletti. Occhio dunque anche al più “plebeo tra i bomber”.