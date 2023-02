U16 regionali, Lascaris prova di forza

Il Lascaris si rialza dopo la prima sconfitta stagionale di settimana scorsa e allunga sul Lucento in vetta (che cede il passo all'Alpignano). Un poker che ha messo al tappeto il Vanchiglia , nonostante la squadra di Bettega occupi la quarta posizione. Niente da fare però per la sua squadra, i ragazzi di Cocino macinano gol e segnano a raffica, chiudendo la pratica di fatto dopo quasi mezz'ora di gioco, quando le reti di distacco erano tre: firmate Torti in apertura, Tonello nel mezzo e Beggi in chiusura. La ripresa è stato un remake di quanto visto nel primo tempo, con i bianconeri che hanno chiuso i conti a inizio ripresa con Ierinò. Partita ben giocata dai padroni di casa - soprattutto nel primo tempo, quando i ritmi di gioco erano abbastanza alti. Un po' meno nella ripresa - ma ormai la gara era in cassaforte con ritmi più compassati - senza rinunciare mai al possesso palla.

Quattordicesima vittoria su sedici gare giocate: il blackout contro il Ciriè conferma che si è trattato semplicemente di una sconfitta episodica, di un passaggio a vuoto che ci può stare dopo quindici risultati utili consecutivi. Pronti, via e il Lascaris passa già in vantaggio, perché dopo solo duecentoquaranta secondi di gioco i padroni di casa sbloccano la partita: Tonello entra in area di rigore, sposta la palla e viene messo giù: nessun dubbio per Maiullari che assegna calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Torti, che spiazza Tarsitano: palla da una parte, portiere dall'altra. Il gol manda già al tappeto psicologicamente il Vanchiglia che, infatti, incapace di reagire, al quarto d'ora subisce anche la seconda rete: questa volta ci pensa Tonello a trafiggere Tarsitano da fuori area con tiro rasoterra a incrociare, che chiude nel migliore dei modi la splendida azione corale tutta di prima. Un uno-due micidiale del miglior attacco del campionato, che gioca sulle ali dell'entusiasmo e con la calma di chi sa di avere già la partita in pugno. E così, poco prima della mezz'ora il tris è servito: azione sviluppata a destra, cross di Bosco con Beggi che al volo di piede conclude in rete. Per gli ospiti non è giornata, la differenza tra le due squadre appare evidente, e nella ripresa la musica non cambia: cinque minuti di gioco bastano alla capolista per segnare anche il gol del poker, con Ierinò: traversone da destra verso sinistra di Torti a tagliare tutto il campo, con il numero sette bravissimo in spaccata e di sinistro a incrociare. Con un risultato al sicuro, Cocino concede minutaggio a tutti gli effettivi della panchina. La gara per il Vanchiglia è palesemente compromessa, e Bettega attende semplicemente il triplice fischio di Maiullari. Che sa quasi di liberazione. È festa per i bianconeri, che vincono e convincono, e continuano nella loro marcia trionfale verso la vittoria del campionato.