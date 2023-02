U16 regionali, Sparta Novara il sorpasso è servito

Una prova tutta grinta per la Sparta Novara che supera in rimonta la Pro Eureka e opera anche il sorpasso in classifica, salendo al terzo posto alle spalle di Volpiano e Biellese. Le emozioni non mancane e già al 7' i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Todesco che non riesce a finalizzare tutto solo davanti al portiere. Poco dopo è Pace a impegnare severamente Gilardi. Dopo una prima parte tutta di marca Pro Eureka, la Sparta Novara si fa vedere al 23' con Ferrari che calcia di poco a lato. Scampato il pericolo la Pro Eureka torna protagonista e passa anche in vantaggio al 25' con Costa servito alla perfezione da Gallo. La reazione degli ospiti non si fa attendere e poco dopo la mezz'ora trovano anche il pareggio con Prudnikov che batte il portiere avversario con una gran conclusione da fuori area.