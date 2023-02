U16 Regionali, corsa a quattro per il trono del girone

In quattro per la gloria. Si può riassumere così l’ingarbugliata situazione nel girone D degli U16 regionali, che vede un poker di squadre in vetta alla graduatoria. A guidare il treno dei desideri è la Sisport a braccetto con il Chieri a quota 45 punti. Entrambe le formazioni hanno collezionato gli stessi risultati ricchi di 15 successi, due sconfitte e nessun pareggio. Due mondi antitetici, ma allo stesso tempo simili, che vede nei bianconeri il miglior attacco del campionato (79 reti); mentre nei rivali rossoblù la miglior retroguardia del torneo con solamente nove reti subite.