U16 Regionali: Chieri, Sisport e CBS, per la corsa al trono del girone D

Sono tre le casate a giocarsi un posto nella storia: Sisport, Chieri e CBS. La banda bianconera guida la classifica a quota 48 in condominio proprio con il pregiato settore giovanile di Stefano Sorrentino. La Sisport in questa stagione ha fatto registrare 16 vittorie, zero pareggi e solamente due sconfitte; sfornando 80 reti. Se da una parte vi è la miglior fase offensiva del campionato, sponda Chieri si registra la difesa meno battuta (9 le reti subite per la formazione rossoblù).

Un duello testa a testa, che ha già visto le due squadre affrontarsi in questa stagione. Nella prima parte di campionato la Sisport si è imposta di corto muso sul Chieri (1-0); mentre al ritorno sono stati i rivali a prendersi la scena, trionfando per 2 a 1 all'"Andezeno". Se è vero che tra i due litiganti il terzo gode, come cita un famoso proverbio, ecco che per la corsa al titolo si è iscritta anche un'altra squadra: la CBS.

L’armata rossonera è riuscita a rallentare la corsa della Sisport, rifilando un pokerissimo da sogno all’undicesima giornata. La CBS, momentaneamente si trova al terzo gradino e ha un ritardo di cinque lunghezze dalla vetta; ma allo stesso modo avrà la possibilità di rientrare in corsa visto che deve ancora affrontare sia il Chieri che la Sisport nella seconda parte di stagione. Il gioco al trono è ancora tutto da decifrare e non vediamo l’ora di conoscere quale delle tre formazioni avrà la maggior determinazione e furore agonistico per piazzare l’affondo decisivo.