Under 16 Regionali: Kl Pertusa-Cbs 1-0

Proprio sul più bello, quando bisognava continuare a macinare punti, la CBS è crollata , perdendo 1-0 sul campo del KL Pertusa al termine di una gara non semplice, in cui i ragazzi di Starace si sono dimostrati semplicemente più cinici grazie all'autore del gol Greco; mentre la CBS ha sprecato e torna a casa con più di un rammarico.

Sette gare dopo, la squadra di Barberis si arrende, perdendo terreno sulle pretendenti ma, soprattutto, riducendo a soltanto due punti il vantaggio sulla Novese. Che ha stravinto 6-0 contro il Cit Turin e continua a inseguire il terzo posto. La zona playoff, per ora resiste, considerata anche la battuta di arresto dell'SG Derthona (attualmente quinto). Ma servirà tornare ai tre punti già dalla prossima, contro l'Asca. Per la squadra di casa, invece, una boccata di ossigeno, con il secondo successo consecutivo dopo la vittoria esterna sul campo dell'Acqui. Che permette al Pertusa di rialzarsi in classifica.

Un match in cui a partire forte è stata proprio la squadra di Starace, sfiorando il gol dopo soli due giri di lancette: ma il tiro di Di Giacomo ha trovato la pronta risposta di Truzzi. Dopo la fiammata iniziale e una fase di studio da ambo le parti, al 13' il momento clou della giornata, con Greco bravissimo a infilare in rete di testa su cross di Marinelli, al termine di una stupenda azione corale. La CBS impiega qualche minuto per reagire ma viene fuori, e sugli sviluppi di un calcio piazzato si rende pericolosa senza trovare però il gol. Poco dopo è Buffon ad alzare il livello dei suoi: sprint sulla fascia e cross dal fondo in mezzo a cercare Calderini, che trova sulla sua strada un fenomenale Pricopi. Nella ripresa gli ospiti hanno cercato con veemenza il gol del pareggio, spesso provando a scavalcare il centrocampo, considerate le dimensioni del campo e la forte pressione del Pertusa. Ma non è la giornata giusta. E così, il KL Pertusa ha portato a casa la vittoria.

Un risultato che non può far felice Barberis: «È stata una partita difficile, me l'aspettavo. Già all'andata avevamo vinto 1-0 di misura. Abbiamo dato tutto, ma abbiamo preso gol su una disattenzione dei miei centrali che non può capitare. Soddisfatto per la prestazione, perché abbiamo creato tanto. Ma dobbiamo esser più cattivi là davanti e anche più egoisti. Uno stop ci può anche stare. Speriamo di rifarci sabato per arrivare fra le prime quattro».