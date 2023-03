U16 Regionali: la Sisport resta al comando del giorne D, ma il Chieri è lì

Duello avvincente, indecifrabile e ancora tutto da scrivere. Si può riassumere in questo modo la sfida al vertice che vede impegnate la Sisport e il Chieri nel girone D degli U16 regionali. Le gerarchie in vetta, infatti, non sono ancora del tutto chiare. La squadra bianconera guida il raggruppamento forte dei 57 punti conquistati in ventuno gare disputate e nell’ultimo turno di campionato ha espresso un altro segnale di forza, superando la resistenza del Beppe Viola con un prepotente 6 a 1.