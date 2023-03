U16 Regionali: Leone realizza una tripletta e allunga in vetta. Peradotto prova a inserirsi

A guidare la locomotiva dei desideri è Leone della Sisport a quota 33 centri. L'attaccante bianconero continua a incantare e nell’ultima partita contro il Beppe Viola si è reso protagonista con una tripletta da sogno.

Alle spalle del pistolero bianconero troviamo Peradotto della Volpiano Pianese, che con le 26 reti in ventuno gare disputate ha trascinato gli azzurri in vetta al girone A (sette lunghezze di vantaggio sul secondo posto).

Nicolello resta a contatto con le prime tre posizioni, forte delle venticinque marcature messe a referto. In coppia con l’attaccante della Biellese c’è Beggi del Lascaris. il fantasista Galvagno del Chieri protegge a suon di prestazioni effervescenti il quarto gradino (23); mentre Mereu e Grec rispettivamente di Pianezza e Collegno Paradiso inseguono a quota 21.

In lista per il podio ci sono poi Touti (Ivrea) e Bagnasco (Novese) con venti centri a testa. Valleriani del Bra e Aimettti della CBS, invece, sono collocati in sesta posizione con la bellezza di diciannove reti messe a referto.

Un gradino più sotto Trinchero dell’Alba a 18; mentre Marmo del Chisola pregusta il sorpasso a quota 17. Chiudono la classifica all-time Prudnikov (Sparta Novara), Andrea (Volpiano Pianese) e Dantonio della sorpresa Ciriè a 15.

CLASSIFICA MARCATORI - TOP V:

1. Leone (Sisport) 33 reti

2. Peradotto (Volpiano Pianese) 26 reti

3. Nicolello (Biellese), Beggi (Lascaris) 25 reti

4. Galvagno (Chieri) 22 reti

5. Mereu (Pianezza), Grec (Collegno Paradiso) 20 reti