U16 regionali, i verdetti dei gironi a quattro giornate dal termine

Nel girone A sicure del posto nella girandola dei play-off Biellese e Volpiano Pianese con quest’ultima che potrebbe già festeggiare il primato settimana prossima, qualora i bianconeri non dovessero conquistare l’intera posta in palio nel match esterno con l’Accademia Borgomanero. Cerca un successo anche la Sparta Novara, che vuole blindare il terzo gradino della classifica. Ancora tutta da scrivere, invece, la storia del Casale (al quarto posto a quota 42 punti), tallonato dall' Ivrea a due lunghezze di distanza.

Nel girone B il Lascaris ha dominato il rispettivo campionato, totalizzando 61 punti in ventidue partite disputate. Se quelli della capolista sono numeri da capogiro non è da meno l’avventura del Lucento, secondo a 52 e mina vagante della prossima post-season. Anche l’Alpignano forte dei 45 punti conquistati ha già obliterato il biglietto per salire sul treno dei desideri; mentre il Pianezza cerca una vittoria che gli certificherebbe l’ultimo posto utile nel gruppo B.

Nel raggruppamento C l’unica squadra già tranquilla è la capolista Chisola; alle spalle dei biancazzurri, invece, vi è una vera e propria bagarre con sette squadre per tre posti disponibili, racchiuse in dieci punti.

Il girone D, invece, presenta con quattro giornate d’anticipo le proprie pedine. Saranno Sisport, Chieri, CBS e Novese a giocarsi il tutto per tutto nei prossimi play-off. Flebili le speranze per l’Asti a dieci punti di distanza dal quarto gradino a 360 minuti dalla conclusione della regular season.