U16 Regionali: La Volpiano Pianese assapora il titolo. Uranio: "Puntiamo alla finale play-off"

Il condottiero dei biancoblù, in poco tempo, è riuscito a plasmare la sua creatura nel migliore dei modi, donandogli una identità ben precisa. Famelica e spietata in campionato la Pianese guida con autorità il rispettivo raggruppamento, forte dei 57 punti ottenuti in ventidue partite. Un ruolino di marcia impressionante, espresso da un più sette sulla Biellese (prima inseguitrice al secondo posto della graduatoria).

La festa per i ragazzi di Uranio potrebbe scattare già nella medesima settimana, qualora i biancazzurri si aggiudicassero il match esterno con l'Union Novara e la Biellese non dovesse conquistare l’intera posta in palio sul manto del Borgomanero (nona forza del girone).

Cresciuto a pane e calcio, Roberto ha mosso i primi passi da giocatore nelle squadre di Ivrea, Torino, Pro Vercelli e Aosta, prima di intraprendere la lungimirante carriera da allenatore. Sulle panchine del Sangiorgio e della Rappresentativa provinciale ha vinto diversi campionati; quindi il passaggio nel 2019 alla Pianese con la quale sta impressionando a suon di prestazioni e risultati convincenti.

1.) 57 punti in ventidue partite disputate, un vantaggio di sette lunghezze dalla Biellese a quattro giornate dal termine della regular season. Come descriveresti il percorso dei tuoi ragazzi in questa stagione?

L’obiettivo fin dall’inizio era quello di vincere il campionato; per poi provare ad arrivare fino in fondo nei play-off regionali. Rispetto l’anno scorso siamo riusciti già a migliorarci, visto che quest’anno, fino ad ora, abbiamo perso solamente una partita. Sono orgoglioso di questi ragazzi, un gruppo forte, coeso e con una propensione eclatante verso il lavoro. Non nego che siamo tra le favorite per vincere la categoria U16 regionale, ma pensiamo al presente e cerchiamo di preparare al meglio le ultime delicate partite.

2.) Si ispira a qualche tecnico in particolare? Predilige un modulo fisso o le piace svariare?

Sono un tifoso accanito del Napoli e se devo indicare un allenatore del quale mi sono innamorato è sicuramente Maurizio Sarri, soprattutto per il gioco che propone. A livello di gruppo, invece, preferisco Luciano Spalletti, che in molte situazioni complicate è riuscito a compattare ambiente e spogliatoio nel migliore dei modi. Prediligo il 4-3-3, anche se mi piace svariare e proporre diversi moduli in base alle caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione.

3.) Ce qualche giocatore che ha già avuto della chiamate da parte di club importanti? Lei dove si vede in futuro?

Come detto prima siamo un gruppo forte e completo. Da quello che so, invece, Landi oltre a giocare con la rappresentativa U17 ha avuto dei contatti con club professionistici. Murgia e Morelli, invece, sono già stati chiamati diverse volte dalla Juniores della Pianese. Personalmente, invece, non ho avuto nessun contatto, anche perché sto molto bene a Volpiano. Abbiamo una società straordinaria nella quale si punta fortissimo sui giovani. Il mio pensiero è quindi quello di rimanere, ma non escludo il desiderio di poter optare per un’esperienza in prima squadra.