U16: A Pasqua va in scena il 49° Trofeo Lascaris

Nei giorni di Pasqua i campi di Via Claviere a Pianezza ospiteranno uno degli appuntamenti più attesi nel calcio giovanile piemontese, il Trofeo Lascaris , giunto quest'anno alla 49ma edizione e quest'anno intitolato a Francesco Giorgio, lo storico segretario scomparso a inizio anno. La manifestazione riservata alla categoria Under 16 anche quest’anno presenta un parterre di partecipanti di primissimo livello con il meglio delle formazioni dilettantistiche regionali e diverse squadre professioniste. Juventus , Torino , Reggina , Genoa , Brescia , Alessandria e Pro Vercelli si uniranno infatti alle compagini che si sono qualificate nei mesi precedenti nel Torneo Queencar. Oltre ai padroni di casa del Lascaris tenteranno di farsi strada nella manifestazione anche Cbs , Volpiano , Chieri e Alpignano .

Le dodici partecipanti sono state suddivise in tre gironi: Juventus, Reggina, Alessandria e Lascaris nel girone A; Torino, Genoa, Cbs e Volpiano nel girone B; Brescia, Pro Vercelli, Chieri e Alpignano nel girone C. Si qualificheranno alle semifinali le tre vincenti dei gironi e la migliore seconda. Nell'ultima edizione l'aveva spuntata la Juventus, vittoriosa in finale con la Pro Vercelli. Si comincia giovedì 6 aprile con le prime partite dei girone per finire domenica 9 aprile con le semifinali al mattino e le due finali al pomeriggio che decreteranno il podio di questa edizione.