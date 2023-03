U16 Regionali: la situazione nei quattro gironi

Diverse le situazioni ancora tutte da sciogliere per quanto riguarda la categoria Under 16 regionale .

Nel girone A festa grande in casa Volpiano Pianese. I biancazzurri, infatti, nella giornata di sabato hanno conquistato il tanto atteso titolo, battendo l’Union Novara 0-3. Successo anche per la Sparta sulla Juve Domo, che ha permesso di certificare il secondo gradino. Frena la Biellese sul campo del Borgomanero (2-2); risponde presente, invece, l’Ivrea che dilaga nello scontro diretto per il quarto posto col Casale. Prova a inserirsi il Baveno che archivia la pratica Santhià; mentre la Pro Eureka rifila un set tennistico alla Strambinese e si mette comoda al settimo vagone. Rinviata la sfida salvezza tra Romagnano e Oleggio.

Nel girone B continua a mietere prigionieri il Lascaris, che nonostante abbia chiuso già il discorso in vetta da parecchie settimane, non fa sconti nemmeno al Collegno Paradiso (1-6) e si prepara nel migliore dei modi alla prossima post season. Bene il Lucento che supera di misura il Borgaro Nobis; l’Alpignano condanna il Pianezza e allunga al terzo posto. Occasione sciupata per il Vanchiglia contro il Charvensod, che resta a sei lunghezze dal quarto gradino. In coda acuto del Mercadante contro il Cenisia, che torna a sperare nella salvezza diretta; sale in sesta posizione il Ciriè, che espugna il campo del Venaria. Di corto muso il Quincinetto Tavagnasco con il Leini (1-0).

Nel raggruppamento C prosegue il momento magico del Chisola, che batte 3-0 il Centallo e conferma il primato a quota 60 punti. Giochi play-off riaperti, invece, per tutte le altre. L’Area Calcio abbatte la resistenza del Cuneo e la Cheraschese rifila un sonoro tris al Centallo. Torna in corsa anche il Bra, che fa suo il match con il Pinerolo e si porta a tre lunghezze di distanza da una clamorosa qualificazione play-off. Nelle retrovie il Beiborg passa contro l’Alba; torna alla vittoria anche il Nichelino che si aggiudica il match esterno contro il Salice. Infine la Saviglianese annichilisce la Roretese (2-0).

Nel D non smette di stupire il duello a distanza tra Sisport e Chieri; entrambe vittoriose nei rispettivi incontri. I bianconeri mantengono quindi due lunghezze di vantaggio sugli azzurri. Tutto e troppo facile per la Novese, che manda al tappeto il Beppe Viola (7-0); analogo discorso per l’Asti che rifila tre schiaffi al Turricola Terruggia. Il Derthona dilaga sul Cit Turin e si porta in sesta posizione; il Pozzomaina supera la resistenza del KL Pertusa e si toglie dai guai. Infine termina in pareggio il match a bassa quota tra Asca e Fortitudo (1-1).