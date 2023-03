U16 Regionali: Sisport ostacolo CBS; il Chieri insegue e ci prova

Una sfida eterna e ricca di colpi di scena tra due dei più importanti settori giovanili del territorio piemontese, che hanno plasmato la rispettiva avventura con autorevolezza e tantissima qualità.

I bianconeri guidano il girone D degli U16 regionali forti dei 63 punti conquistati in ventitré partite, nelle quali hanno fatto registrare il miglior attacco del campionato con la bellezza di 101 palloni depositati in rete. Il Chieri, invece, si trova al secondo posto a 61 con la difesa meno perforata del torneo (solamente tredici le reti incassate) e ha conseguito l’appellativo di bella ed efficace, visto che nove volte su 23 gare, i rossoblù si sono imposti sugli avversari con un gol di scarto.

La banda rossoblù non demorde e osserva con fiducia e attenzione i possibili scenari. Nel prossimo turno la Sisport sarà ospite d’onore della quarta forza del raggruppamento, ovvero la CBS; per poi chiudere il cammino con Fortitudo e KL Pertusa. Proprio queste ultime saranno anche l’ago della bilancia per la squadra di Biancardi; mentre nell’ultimo turno ci sarà il confronto con l’Asca (formazione ubicata al dodicesimo posto, che non ha più niente da chiedere a se stessa).

La bellezza di questo sport è che niente è mai scontato, e a pochissimi minuti dalla sirena le previsioni meteorologiche nelle zone altolocate della graduatoria possono ancora rovesciarsi. Sisport e Chieri sono comunque già certe di partecipare alla prossima post-season; play-off nei quali partiranno con l'etichetta di favorite.