Under 16 Regionali: Sisport - Fortitudo 0-0

La Sisport impatta a sorpresa contro la Fortitudo , non riuscendo a sfondare il muro eretto dagli ospiti. Il pareggio a reti bianche inchioda i padroni di casa al secondo posto e scrive, con ogni probabilità, la parola fine alla rincorsa sulla capolista Chieri, distante tre lunghezze ad una sola giornata dal termine. Per la squadra ospite, invece, un buon punto , al termine di una prova di sacrificio.

Nella prima frazione, emerge equilibrio, con la formazione biancoblu ordinata e abile nel chiudere tutti i varchi. I padroni di casa mantengono il possesso della sfera, ma faticano a creare nitide occasioni da gol: i difensori centrali della Fortitudo anticipano sempre gli attaccanti avversari e sfoderano una prestazione impeccabile. La formazione ospite si affida a tentativi dalla distanza di Contiero e Zoia D., ma Li Cauli fa buona guardia e intercetta.

Si rientra negli spogliatoi con il punteggio bloccato sullo 0-0. La Sisport prova a riordinare le idee e torna in campo con un atteggiamento propositivo, determinata a sbloccare la contesa. I bianconeri alzano i giri del motore e iniziano a macinare gioco, mentre gli ospiti si rintanano nella propria metà campo. Al quarto d’ora, giunge la prima vera chance della partita: Leone sottrae la sfera a Zanellato e serve in area di rigore un liberissimo Molina: il giovane colpisce al volo, impattando male il pallone, che termina comodamente tra i guanti di Valdaora.

La Sisport spinge, ma qualche minuto più tardi rischia grosso, in seguito ad un’ingenuità commessa da Li Cauli, che centra in pieno Re sul rinvio: l’estremo difensore è fortunato e la sfera gli ritorna tra le mani, ma il rischio corso toglie sicurezza ai padroni di casa. La Fortitudo, invece, guadagna campo e sfiora il clamoroso vantaggio con Ferraris, su sviluppi di calcio di punizione. La reazione bianconera non si fa attendere ed è affidata a Leone e Viviani, ma in entrambe le occasioni Valdaora fa buona guardia. Per la Sisport, l’occasione più ghiotta giunge a tempo scaduto, con il tentativo volante di Fanotto che si infrange sul palo: sulla ribattuta arriva Ruggiero, che da pochi metri spedisce alto. È l’ultimo atto di una sfida che si conclude a reti bianche, con un pareggio che non serve a nessuna delle due squadre.