Under 16 Regionali: Pinerolo - Caraglio 1-2

Al Caraglio serviva una vittoria e una vittoria è arrivata. I ragazzi di Raina riescono ad espugnare Pinerolo , conquistando così i tre punti e la tanto agognata fase finale del torneo Allievi Regionali. Con la vittoria per 1-2, i biancoverdi volano alle Finals mantenendo così il secondo posto in classifica quando manca una giornata al termine della regular season.

Ad approcciare meglio alla partita, però, è la formazione di casa, che arriva al tiro dalla lunga distanza. Serve un miracolo di Mulè a mantenere il risultato invariato. Con il passare dei minuti, invece, comincia a prendere le misure il Caraglio, iniziando a spingere con maggiore intensità. La rete arriva al 30’: delizioso lo scambio dal limite dell’area tra Bianco e Caramia, con quest’ultimo che è bravissimo a sconfiggere il portiere e a portare in vantaggio la sua squadra. Non si ferma sullo 0-1 la formazione ospite, mantiene il possesso e cerca il raddoppio. Secondo gol che arriva proprio allo scadere della prima frazione. Direttamente dalla propria area, Mulè effettua un lancio lungo a scavalcare la difesa avversaria, Rivero controlla ma viene atterrato all'interno dei sedici metri. L’arbitro fischia la massima punizione. Dal dischetto, Beltramo calcia, Fraira intuisce, ma l’attaccante del Caraglio spinge in rete la respinta, chiudendo così il primo tempo.

Alla ripresa, i biancoverdi allenati da Raina arretrano, mentre i padroni di casa cercano di riaprire la partita. Si lanciano all’attacco, dunque, i ragazzi di Berger, che però sbattono sul muro eretto dagli avversari. D’altra parte, invece, sono rapide le ripartenze del Caraglio, ma non riescono a chiudere definitivamente la partita. Si resta, quindi, sullo 0-2. Fino, però, a tre minuti dalla fine, quando Mulas viene atterrato in area di rigore. Pinna fischia un altro calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Ienopoli, che batte Mulè e accorcia le distanze per il Pinerolo. Nel finale di partita, la formazione di Berger assedia l’area avversaria, ma non è abbastanza. Esplode la festa sulla panchina del Caraglio: vittoria e play-off con una giornata di anticipo.