Under 16 Regionali: Venaria - Virtus Mercadante 6-2

È un sabato dai due volti quello vissuto dal Venaria : sicuramente felice per il successo, meno per la posizione in classifica. Perché se è vero che la squadra di Bovolenta ha superato in scioltezza e anche a sorpresa con un netto 6-2 il Mercadante , è altrettanto vero che la vittoria serve a ben poco. Il verdetto è stato già emesso: il Venaria sarà costretto a disputare i playout , in un sistema complicato, che coinvolge numerose squadre dall'esito tutt'altro che scontato. La squadra di Morreale, invece, nonostante la sconfitta può comunque festeggiare per l'aritmetica salvezza conquistata grazie alla contemporanea sconfitta del Leinì e con un turno di anticipo.

A partire con i giri giusti è la squadra di casa, che dopo cinque minuti è già in vantaggio: a sbloccare le cose ci pensa Argiolas, con un mancino che s'infila all'angolino, lì dove Dedej non può farci nulla. Il Venaria è decisamente in palla, e così al 20' cala l'asso e raddoppia: questa volta ci pensa Carnabuci, con Argiolas che s'inventa assistman, e da calcio d'angolo pesca proprio Carnabuci. Che fa un gran gol al volo.

La reazione degli ospiti non si fa attendere, e intorno alla mezz'ora il Mercadante si affaccia finalmente in avanti e dimezza lo svantaggio, grazie alla rete di Vessichelli dalla trequarti. Che però non basta: a fine primo tempo si va a riposo con la squadra di casa avanti. Nella ripresa i ragazzi di Morreale cedono e crollano completamente, e così può partire la festa del Venaria. Che impiega soltanto due giri di lancette per portarsi sul 3-1 con Tomiato. E dieci minuti più tardi anche a mettere a segno il poker con Spandre, che a tu per tu non fallisce: gioco, partita, incontro.

Il Mercadante non c'è, e il Venaria può divertirsi sulle ali dell'entusiasmo, realizzando il quinto gol al 20' con Procida (freddissimo sotto porta su lancio di Verrecchia). Gli ultimi quindici minuti della gara regalano due reti, una per parte: prima Lombisani al 33' si iscrive al tabellino per il Venaria con un preciso rasoterra, poi De Bellis al 39' per il Mercadante con un gran gol da fuori area. Che non rende meno amara la sconfitta, ma sicuramente la rende più dolce dal punto di vista individuale.

(Foto di Lavinia Quagliotti)