U16 Regionali, il Chieri si prende la vetta. Fattore "X" per la Sisport contro la Fortitudo

I bianconeri, infatti, non sono riusciti a sbloccare la contesa e a novanta minuti dal termine della regular season sono costretti a inseguire e sperare. Sull’altro fronte il Chieri, nonostante le diverse difficoltà, non si è lasciato sfuggire la ghiotta occasione e ha annichilito il KL Pertusa, grazie alle reti di Melloni e Hajji.

Nell’ultimo turno di campionato, previsto per il 29 Aprile, posticipato per la pausa dedicata al Torneo delle Regioni, la nuova capolista del gruppo D sarà ospite d’onore dell’Asca, formazione ad un passo dalla fossa dei Provinciali (i gialloblù sono esiliati al tredicesimo posto della graduatoria a tre lunghezze dal Cit Turin).

Agli azzurri basterà solamente un punto per laurearsi la nuova regina del torneo. Test ambizioso, invece, per i bianconeri guidati da Davide Borin, che se la dovranno con la Novese, terza in classifica e protagonista di un 2023 da stropicciarsi gli occhi.

Il match ball è nelle mani dei ragazzi di Biancardi, che proveranno a stringere i denti ed effettuare a tutto gas l’ultimo rettilineo di una stagione sbalorditiva.