U16 Regionali, comincia l'ultimo giro di giostra

Nel girone A la Volpiano Pianese ha già blindato il gradino più alto della classifica e chiude il proprio percorso contro l’Ivrea (ancora in lotta per un posto nella girandola dei play-off). Sicure già di esserci alla post-season sono, invece, Biellese e Sparta Novara, che duelleranno tra di loro per la medaglia d’argento. Sperano ancora nella qualificazione Pro Eureka e Casale, costrette a vincere e sperare in un mezzo passo falso dell’Ivrea per rientrare tra le prime quattro. Ininfluente l’ultimo atto per il gruppo B. Saranno, infatti, Lascaris, Lucent, Alpignano e la sorpresa Pianezza a giocarsi gli spareggi promozione.

Anche il raggruppamento C ha già presentato le sue squadre. La capolista Chisola attende la Cheraschese (quarta); mentre il Caraglio prova a tenersi stretto il secondo gradino contro l’Area Calcio Alba Roero. Nel D è lotta aperta per il primo posto tra Chieri (67) e Sisport a quota 64. Gli azzurri sono ospiti dell’Asca; mentre i bianconeri sfidano le ambizioni del KL Pertusa. Match ad alta quota tra CBS e Novese, valevole per il podio.