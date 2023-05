U16 Regionali, per sedici squadre comincia l'avventura nella Coppa Piemonte

Si alza il sipario sulla Coppa Piemonte Valle d’Aosta , con diverse squadre pronte a darsi battaglia in duelli mozzafiato. Sono sedici, infatti, le formazioni che sono state inserite in quattro quadrangolari di sola andata e al tabellone dei quarti dii finale accederanno solamente le prime due di ogni raggruppamento.

Nel gruppo A il Lucento attende l’Alpignano; mentre la Volpiano Pianese, una delle serie pretendenti al titolo, deve fare i conti con l’Ivrea. Equilibrato il secondo girone: il Lascaris esordirà contro la sorpresa Pianezza; incontro affascinante quello dello “Stadio Fanteria” tra la Biellese e lo Sparta Novara.

Fuochi d’artificio anche per quanto riguarda il terzo raggruppamento. Il Chisola fa gli onori di casa alla Cheraschese in un match che evoca ricordi piacevoli per i biancazzurri; mentre prova ardua per la Novese contro l’ambiziosa Sisport. Partita imperdibile quella tra Chieri e CBS, tra due dei settori giovanili più importanti del territorio piemontese; impegno sulla carta morbido per il Caraglio Calcio con l’Area Calcio Alba Roero.

L’avventura nel Torneo per le migliori sedici squadre della categoria U16 regionale sta finalmente per cominciare e l’obiettivo per tutte. le formazioni presenti è quello di sollevare al cielo la Coppa dalle grandi orecchie. Ecco qui sotto il programma completo.

QUADRANGOLARE 1

1^ GIORNATA (Sabato 6 Maggio):

Lucento-Alpignano

Volpiano Pianese-Ivrea

2^ GIORNATA (Mercoledì 10 Maggio):

Alpignano-Volpiano Pianese

Ivrea-Lucento

3^ GIORNATA (Sabato 13 Maggio):

Ivrea-Alpignano

Volpiano Pianese-Lucento

QUADRANGOLARE 2

1^ GIORNATA (Sabato 6 Maggio):

Biellese-Sparta Novara

Lascaris-Pianezza

2^ GIORNATA (Mercoledì 10 Maggio):

Pianezza-Biellese

Sparta Novara-Lascaris

3^ GIORNATA (Sabato 13 Maggio):

Lascaris-Biellese

Pianezza-Sparta Novara

QUADRANGOLARE 3

1^ GIORNATA (Sabato 6 Maggio):

Chisola-Cheraschese

Sisport-Novese

2^ GIORNATA (Mercoledì 10 Maggio):

Novese-Chisola

Cheraschese-Sisport

3^ GIORNATA (Sabato 13 Maggio):

Cheraschese-Novese

Chisola-Sisport

QUADRANGOLARE 4

1^ GIORNATA (Sabato 6 Maggio):

Caraglio-Area Calcio Alba Roero

Chieri-CBS

2^ GIORNATA (Mercoledì 10 Maggio):

Area Calcio Alba Riero-Chieri

CBS-Caraglio

3^ GIORNATA (Sabato 13 Maggio):

CBS-Area Calcio Alba Roero

Chieri-Caraglio

QUARTI DI FINALE (Sabato 20 Maggio)

SEMIFINALI (Mercoledì 24 Maggio)

FINALE (Domenica 28 Maggio)