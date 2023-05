Under 16 Regionali: Volpiano Pianese-Ivrea 3-1

Buona la prima per la Volpiano Pianese di Roberto Uranio, che disintegra la resistenza dell’Ivrea 3 a 1 e si prende i primi punti della Coppa Piemonte Valle d’Aosta. Ha vinto la squadra più forte e determinata, che è riuscita a mettere le corde la formazione avversaria fin dalle prime battute di gioco. I biancazzurri conquistano quindi il gradino più alto della classifica del girone A, mettendosi alle spalle la coppia formata da Alpignano e Lucento, le quali non sono andate oltre l’1-1.

Sfida incandescente e vibrante con entrambe le squadre che decidono di adottare un sistema a trazione anteriore. Al primo squillo sono i padroni di casa a squarciare il velo di Maya e trovare la rete del vantaggio con Peradotto, che approfitta di un pasticcio difensivo degli ospiti. Galvanizzata dalla rete dell’1-0 la Volpiano Pianese aumenta i giri del motore, sfiorando il raddoppio in diverse occasioni. Al 13’ la conclusione di Peradotto sibila il montante alto della porta avversaria; mentre l’assolo di Massari viene inibito dai guantoni di un attento Peyrani. La banda di Talentino dal canto suo prova a mettere in difficoltà la retroguardia biancazzurra, ma i tentativi astratti prima di Touti e Ardissone poi si volatilizzano in un nulla di fatto. La poca lucidità da parte degli “orange” è un segnale lampante di una giornata infelice e sfortunata; ad approfittarne è la qualità della Volpiano Pianese, che sferra la zampata decisiva nel secondo copione di partita. Al 10’ azione da playstation da parte dei biancazzurri: Brunazzo imbecca Stefanelli, il quale disegna per Gambetti che a tu per tu con l’estremo difensore non perdona. Il monologo della Volpiano Pianese prosegue incontrastato e al 24’ giro di lancette è Finetti a calare il tris, depositando il cuoio alle spalle di un incolpevole Peyrani.

Nel finale Touti viene abbattuto nel cuore dell’area di rigore. Dagli undici metri lo stesso numero dieci trova la rete della bandiera, spiazzando con freddezza Morelli. La Volpiano Pianese vince, convince e si conferma una seria pretendente ad alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie. Comincia con una sconfitta l’avventura dell’Ivrea, che proverà a recuperare diverse certezze ed energie preziose in vista del secondo atto. Il match point è quindi sulla racchetta della squadra di Roberto Uranio, che nella prossima giornata affronterà l’Alpignano con l’obiettivo di staccare il pass per i quarti di finale; impegno delicato e decisivo per gli undici di Talentino, che attendono il Lucento.