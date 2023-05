Il Comitato Regionale ha deciso di rinviare tutte le gare in programma a causa del maltempo

É arrivata nella giornata di ieri la decisione da parte della LND Piemonte Valle d'Aosta di sospendere tutte le gare in programma tra oggi e domani a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Pertanto il Comitato Regionale ha disposto di rinviare tutte le sfide play-off e play-out che si sarebbero dovute disputare in questo weekend; posticipando la ripresa dell'attività agonistica a sabato 27 e domenica 28 maggio. Conseguentemente anche le partite in programma mercoledì 24 maggio subiranno una variazione. Qui sotto il comunicato da parte del Comitato regionale LND Piemonte Valle d'Aosta.