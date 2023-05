Borgaro Nobis, definite le panchine per la prossima stagione

Dopo la Pro Eureka , anche il Borgaro Nobis ha definito le rispettive panchine per la prossima stagione sportiva 2023/24.

Maurizio Tonus riparte dall’U16, mentre Squillace e Marco Barile restano saldamente al comando delle categorie 2009 e 2019. Fresca novità anche per quanto riguarda la prima squadra, militante in Eccellenza, dove il nuovo condottiero corrisponde al profilo di Davide Lanzafame (l’ex Juventus ha siglato oltre 100 reti nella sua carriera e ha conquistato due campionati ungheresi).

Cambia pelle anche la panchina degli U19: scelto l’esperto Raffaele Lapiccirella (ex Lucento, Lascaris e Alpignano). Per quanto riguarda il settore giovanile; si va avanti con Mario Gentile alla guida degli U17; mentre Marco Barile rinnova il mandato con 2010, i quali affronteranno per la prima volta il campionato U14.