Ciriè, ufficiali i quadri tecnici della stagione 2023/24

Il volto nuovo è quello di Piero Carnabuci che avrà il compito di traghettare l’Under 17, un ritorno in grande stile dopo la parentesi all’Ardor San Francesco.

Salto di categoria per Pino Viesti, che dai giovanissimi passa in U16; mentre per l’Under 14 spetterà a Vincenzo Paone (ex tecnico del Caselle). Promosso in Under 15 Enrico Barra, il quale lascia l’attività di base (esordienti) per cimentarsi in una nuova e inedita avventura.