Settimo: parola d'ordine continuità, ecco i quadri tecnici della prossima stagione

Arrivano novità importanti sulle panchine de l Settimo in vista della prossima stagione sportiva 2023/24. Il responsabile del Settore giovanile Raffaele Senatore ha l’obiettivo di alzare l’asticella ed è anche per questo motivo che la parola “continuità” calza a pennello.

Giancarlo Rindone prosegue l’avventura con la Juniores; mentre Giuseppe Zangari chiude il biennio con l’Under 17. Rinnovata la fiducia a Danilo Borgese, che siederà sulla panchina della U15 con i 2009.

A cambiare volto è l'Under 16 che accoglie l’ex GassinoSanRaffaele e Chivasso Roberto Rebola. Assieme al neo tecnico degli Allievi arriva anche Gabriele Assom, al quale verrà affidata la squadra degli U14. Qui sotto i quadri tecnici ufficiali.

UNDER 19: Giancarlo Ridone (confermato)

UNDER 17: Giuseppe Zangari (confermato)

UNDER 16: Roberto Rebola (NUOVO)

UNDER 15: Danilo Borgese (confermato)

UNDER 14: Gabriele Assom (NUOVO)