Under 16 Regionali: Rosta-Cbs 2-1

ROSTA-CBS 2-1 MARCATORI: 4’ Perrone (Cb), 21’, 35’st Surdo (Ro) ROSTA (4-2-3-1): Spatolisano, Soldano, Carretta, Maffei (25’st Grosso), Caruso, Dabeni, Surdo, Ferrara (33’st Alotto), Cannone (38’st Baron), Vettorello (17’st Mandrini), Leopatra (11’st De Lorenzo). A disp.: Cisse, Burlui, Barardo. All.: Munno. CBS (4-3-1-2): Fiorelli (37’st Gaiotto), D’Elia (11’st Acconciaioco), Crispo (17’st Taralunga), Prochilo (30’st Guglielmi), Raccosta, Salerno, Marinotto (20’st Vitrano), Luisi, Arcudi (17’st Piarulli), Ferreri, Perrone (25’st Nazeraj). All.: Masera. ARBITRO : Denis Ciprian Mitrofan di Collegno NOTE : Rosta in completo biancorosso. Cbs in maglia e pantaloncini neri. 50 spettatori circa.

CAPRIE - Ci sono anche loro! Non poteva esserci modo migliore per concludere un “settembre rostese” piuttosto sfortunato per i ragazzi di Luigi Munno. Il Rosta batte in rimonta la Cbs sul campo di Caprie (per indisponibilità del Comunale) e trova la prima vittoria del suo campionato al termine di una gara ricca di emozioni.

Come detto, è la Cbs a portarsi in vantaggio in apertura di partita. Il buon avvio dei padroni di casa non intimorisce gli ospiti, che passano al 4’ grazie ad una bella rete di Perrone, bravo sia nei tempi d’inserimento che nel battere Spatolisano. I padroni di casa accusano il colpo, ma la Cbs non riesce a trovare il raddoppio e il Rosta ne approfitta: ci pensa Surdo a trovare il pari, con una conclusione da fuori area che si insacca sotto la traversa. Il pari però non cambia gli equilibri. Nel finale la Cbs prende nuovamente il sopravvento, ma l’imprecisione sotto porta obbliga i rossoneri a chiudere la prima frazione sull’1-1.

Rossoneri che ritornano in campo giocando a ritmi molto alti, ma, alla fine, come spesso accade nel calcio, sono proprio i padroni di casa ad avere le occasioni migliori. Nel giro di pochi minuti prima Cannone e poi Leopatra si trovano a tu per tu con Fiorelli, entrambi però sprecano clamorosamente. Il Rosta inizia a crederci, giocando anche un calcio più sporco rispetto al primo tempo e, soprattutto, agli avversari, i quali hanno due grandi occasioni per portarsi in vantaggio ma non ne approfittano. Ne approfitta invece il Rosta al 35’ con Surdo, al termine di un’infinita azione dove il gol poteva arrivare in almeno tre giocate precedenti. Gol che porta anche le proteste degli ospiti per un presunto fallo proprio del numero 7 sul numero 1 rossonero, poi sostituito per una botta alla testa.

Sono le ultime emozioni di una partita che vede trionfare il Rosta, capace di indossare sia l’abito da cerimonia che quello da lavoro. Una partita dove, però, la Cbs ha dato la dimostrazione di essere un piccolo laboratorio di idee, dove ogni singolo giocatore può vestire i panni del compagno e sostituirsi di ruolo.

LE PAROLE DEGLI ALLENATORI

Luigi Munno, allenatore Rosta Under 16

“Partita bellissima. Arrivavamo da un periodo sfortunato, dove nelle prime due partite non siamo riusciti a raccogliere quanto meritavamo. Oggi dovevamo riscattarci e lo abbiamo fatto. Sono pienamente soddisfatto dei ragazzi. Risultato e qualità mi rendono soddisfatto. Se questo risultato ci farà montare la testa? Non penso proprio. Poi spetterà a me tenerli in riga (ride, ndr). Sono convinto che faremo molto bene in questo campionato”.

Marco Masera, allenatore CBS Under 16

“Giocare su un campo in erba ci ha penalizzato, anche se il primo tempo abbiamo giocato molto bene. Poi, io non parlo mai degli arbitri ma sul secondo gol c’è un fallo sul portiere clamoroso. Mi sembra un po’ eccessivo, sia la decisione che il risultato finale. Credo che il pareggio fosse il risultato più giusto. Ad ogni modo bisogna fare a loro i complimenti. Sono una squadra molto ostica e non sarà facile giocare contro di loro.Il rammarico? Non aver sfruttato quelle 3-4 occasioni nel primo tempo. La prestazione è stata discreta. Abbiamo giocato per 60 minuti un buon calcio”.