Under 17 - Rivoluzione Novese arriva Braini

La ripresa dell'attività e le bella vittoria dell'Under 17 della Novese sono passate in secondo piano, visto che è arrivata la notizia dell'avvicendamento in panchina tra Emanuele Balsamo e Federico Braini. Nessun esonero o dimissioni per incomprensioni con la società, ma semplicemente una rinuncia a malincuore da parte del tecnico per motivi legati al lavoro.