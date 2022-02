Under 17 - Venaria ancora un cambio, ecco Moschella

Ancora difficoltà per la formazione Under 17 del Venaria . I cervotti infatti registrano il secondo cambio di panchina in questa stagione, iniziata con Mercadante , proseguita poi con Urbano e ora sarà Luciano Moschella a tentare l'impresa salvezza. La squadra dovrà infatti invertire la rotta e centrare quanto prima la vittoria se vuole tentare di risalire la china e arrivare almeno in zona playout. A dare la comunicazione è stata la stessa società attraverso il proprio sito internet:

“L'A.S.D. Venaria Reale comunica ufficialmente il nome de nuovo tecnico della formazione Under 17: Luciano Moschella. La società ha accolto le dimissioni per motivi personali di Emanuel Urbano, al quale va un sentitissimo ringraziamento per la disponibilità dimostrata e per le grandi energie profuse. Nonostante la situazione non semplice, Emanuel aveva accettato con grande entusiasmo e umiltà l’incarico alla guida della formazione Allievi e le porte della società saranno sempre aperte per lui”. Il comunicato prosegue con la presentazione del nuvo mister: “Moschella non ha bisogno di presentazioni, tecnico di grandissima esperienza, già vecchia conoscenza del Venaria Calcio nel quale aveva allenato alla fine degli anni ’80. La scorsa estate è ritornato a vestire i colori verdearancio dando supporto nella Scuola Calcio. La società ritiene che le sue grandi doti tecniche e umane possano essere un importante punto di riferimento per i ragazzi dell’Under 17 che in questo momento hanno bisogno di ritrovare fiducia per lottare con grinta e coraggio per la salvezza”.