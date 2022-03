Borgaro, a Pasqua c'è il Maggioni-Righi

Sono passati due anni da quando si era svolta l'ultima edizione del Torneo Maggioni-Righi. La prestigiosa manifestazione di respiro internazionale, organizzata dal Borgaro Nobis, riservata all'Under 17 nel 2022 sarà la 41ma edizione. Nel 2019 erano stati gli svedesi del Göteborg a conquistare il trofeo battendo in una finale tutta nordica i danesi del Nordsjælland. Quest'anno le aspettative sono molto alte, il programma prevede gare dal 15 al 18 aprile, nel periodo di Pasqua con formazioni di primissimo livello, oltre i padroni di casa del Borgaro Nobis ci saranno anche il Lascaris, la Pro Vercelli e le quattro formazioni di Serie A Juventus, Torino, Genoa e Atalanta. Doveva esserci e invece non ci sarà a causa del conflitto in Urcaina, lo Shakhtar Donetsk.