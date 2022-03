Under 17 - il Borgaro passa a Gentile

Una piccola rivoluzione per gli Under 17 del Borgaro Nobis che cambiano guida tecnica, passando da Vincenzo Pastore a Mario Gentile. La decisione è arrivata direttamente dalla società che ha voluto rimescolare le carte per questo finale di stagione, nonostante un avvio di girone di ritorno nemmeno troppo negativo visto che erano arrivati due pareggi e una vittoria. La situazione di classifica però è ancora deficitari visto che la squadra si trova ancora in piena zona playout, anche se la quota salvezza non è molto distante.