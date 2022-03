Under 17 - Fossano, una vittoria per sognare

Un bel passo avanti verso il il primato nel girone D l'ha compiuto decisamente il Fossano battendo 3-2, al termine di una bella battaglia sportiva, il Chisola , ora staccato di quattro lunghezze. I Blues però si devono guardare non solo dai vinovesi, ma anche dal Bra , che non molla la presa e rimane invece a due soli punti di distacco, in attesa del prossimo momento della verità, fissato per il 27 marzo, quando ci sarà la sfida proprio tra Bra e Fossano.

Certamente soddisfatto l'allenatore del Fossano, Luca Chiappella, che racconta le emozioni dell'ultimo match e non nasconde le ambizioni della squadra per il prossimo futuro: “Contro il Chisola è stata una bella partita, intensa ed emozionante. Penso che la vittoria sia meritata, visto che oltre ai tre gol abbiamo avuto anche diverse altre occasioni per segnare. Abbiamo fatto quello che avevamo preparato in settimana e il risultato ci soddisfa. Peccato che in altri incontri non siamo scesi in campo con lo stesso atteggiamento e abbiamo perso dei punti. Per quanto riguarda il campionato, abbiamo fatto solo un altro piccolo passo verso il traguardo. La strada è ancora lunga e mancano troppe partite per poter stare tranquilli. Oltre al Chisola c'è anche il Bra, che non molla nulla. La vittoria comunque è importante soprattutto per i ragazzi e per il morale, per affrontare i prossimi impegni con entusiasmo e determinazione. Solo così potremo ottenere risultati”.