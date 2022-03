Under 17 - Murgia al Mirafiori

Cambio di panchina in casa Mirafiori. La società ha deciso infatti di provare a dare la scossa prima che sia troppo tardi all'Under 17 che naviga ormai da alcune giornate nelle ultime posizioni di classifica e rischia fortemente al retrocessione diretta. Maurizio Pasqualini viene quindi sostituito da Alessandro Murgia, già ex allenatore in passato di Bra e Fossano. Il tecnico uscente rimane comunque in società tornando ad occupare un ruolo nel Settore Giovanile dal quale proveniva.