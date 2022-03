Qui Caselle - Per l'Under 17 c'è Goteri

Grandi manovre in casa Caselle, con ben due formazioni che cambiano allenatore nel tentativo di agguantare almeno la zona playout. Si tratta della Under 17 e della Under 15, formazioni entrambe in difficoltà che attualmente occupano le ultime posizioni della classifica nei rispettivi gironi e rischiano fortemente la retrocessione. Per gli Under 17 si tratta del scondo cambio stagionale visto che a novembre Andrea Morini era subentrato a Paolo Gribaudo a fine ottobre, mentre ora viene sostituito da Luca Goteri. Una scelta interna, visto che Goteri era alla guida Under 15. Under 15 che invece sarà affidata a Pino Esposito che arriva dalla Under 13. Con questi cambi la società spera di dare la scossa necessaria in queste ultime giornate per ritrovare entusiasmo e risultati.