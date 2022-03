Under 17 - Novese da rimonta

Bella vittoria per la Novese di mister Braini, che super 4-2 nel derby l'Acqui e mantiene così la quarta posizione in classifica alle spalle di Chieri, Casale e CBS. I biancocelesti di casa provano fin da subito a tenere in pugno la situazione, ma al 13' si vedono andare sotto per effetto del gol di Robbiano in contropiede. La Novese prova subito a rimettere a posto la situazione aumentando la pressione, ma finisce per scoprirsi in fase difensiva e al 31' su un'altra veloce ripartenza Caneva è costretto al fallo da rigore che Sahraoui trasforma per il 2-0 esterno. Nonostante il doppio svantaggio i ragazzi di Braini tornano a macinare gioco e finalmente riescono a trovare la via del gol prima dell'intervallo con Oliviero al termine di una bella azione in velocità.