Under 17 - Per il Lascaris è già tempo di festeggiare

Il 4-1 ottenuto ai danni del Borgaro Nobis certifica la vittoria del girone per il Lascaris , che festeggia quindi l'approdo alle finali regionali con ben quattro giornate d'anticipo, la prima formazione di tutti i gironi a tagliare questo traguardo. Un cammino trionfale quello dei ragazzi di Cristian Balice , che hanno totalizzato la bellezza di 62 punti, frutto di 20 vittorie e due pareggi e nessuna sconfitta. Numeri impressionanti con 117 reti all'attivo e solo 16 al passivo, largamente il miglior attacco e la migliore difesa. I bianconeri si presentano quindi all'appuntamento clou della stagione con tutte le carte in regola per poter puntare direttamente al titolo.

Anche l'ultimo match ha visto un Lascaris autentico padrone della situazione capace di sbloccare la situazione dopo soli 9' con Costa, che ha concluso in maniera vincente una bella manovra. Prima dell'intervallo arriva anche il raddoppio per merito di Cipullo. Il tema tattico non cambia nemmeno nella ripresa con i padroni di casa sempre protagonisti. Prima Stocchino al 1' e poi Fregnan al 21' mettono in ghiaccio l'incontro. Il Borgaro riesce solo a segnare il gol della bandiera con Parisi.