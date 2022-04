Al Maggioni-Righi gioisce l'Atalanta

C'era grande attesa per la nuova edizione del Torneo Maggioni-Righi, una delle manifestazioni più importanti a livello regionale e non solo per la categoria Under 17, organizzata come tradizione dal Borgaro Nobis. E' stata l'Atalanta ad alzare al cielo la coppa battendo con un secco 3-0 nella finalissima il Genoa. Tutta professionista anche la finale per il terzo posto che ha visto prevalere il Sassuolo sulla Pro Vercelli.