Alex Del Piero allo Sca Asti

Prima di rituffarsi nel campionato dopo la settimana di pausa per le festività pasquali, due formazioni della Sca Asti hanno vissuto un'esperienza davvero indimenticabile. L'Under 17 e l'Under 15 hanno partecipato ad un test match contro i pari età della Juventus Academy Los Angeles, società fondata dalla bandiera bianconera ed ex capitano Alessandro Del Piero.